Fas usulü kuzu kol tarifi

Malzemeler:

1 bütün kuzu kol eti

Baharatlı marinasyon için

1 çay kaşığı kişniş tohumu

1 çay kaşığı rezene tohumu

2 kakule tohumu

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı toz tarçın

2 yaprak taze rezene

Bir demet taze nane

2 diş sarımsak

2 limonun rendelenmiş kabuğu ve suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Baharatlı marinasyon için kişniş, rezene ve kakule tohumlarını bir dövecek yardımıyla ezip yapışmaz yüzeyli bir tavada hafif kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir kasede tuz, karabiber ve kalan baharatları harmanlayın. Ezdiğiniz sarımsak, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, zeytinyağı ve soğuyan baharat tohumlarını ilave edip karıştırın. Etinizi yayvan bir fırın kabına alın. Üzerine bıçakla kesikler atın ve hazırladığınız baharatlı karışımdan bir fırça yardımıyla etin her yerine sürün. Buzdolabında iki saat kadar dinlendirin. Üzerini yağlı kağıt ile sarıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında et yumuşamaya başlayıncaya kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Üzerini açıp kızarıncaya kadar 15-20 dakika daha pişirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.