Besleyici ve sağlıklı tahıllardan bulgur, her zaman sofralarınızın tamamlayıcı lezzeti olmuştur.

Malzemeler

Köfte için

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 soğan

1 su bardağı irmik

1 yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

3~4 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yarım çay bardağı su

Sosu için

2 diş sarımsak

1 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

1 demet maydanoz

Üzeri için

Yarım su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak



İnce bulguru bir kaseye alın. Üzerine sıcak su ilave ederek 4 dakika kadar demlenmeye bırakın. Şişen bulgura rendelediğiniz soğan ve kalan malzemeleri ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Köftelerin ortasına parmağınızla bastırıp düğme şekli verin ve un serpilmiş bir tepsiye yayın. Sosu için ezdiğiniz sarımsakları ve salçaları zeytinyağında kavurun. Salçaların kokusu çıkınca ocaktan alıp ince kıydığınız maydanozun yarısını ilave edin ve karıştırın. Sosu geniş kaba alın. Köfteleri tuzlu kaynar suda haşlayın. Köfteler suyun üzerine çıkmaya başlayınca bir kevgir yardımıyla süzün ve sosun olduğu kaba alın. Tüm köftelerin sosa bulanması için karıştırın ve soslu köfteleri bir servis tabağına alın. Üzerine ezdiğiniz sarımsakla beraber hafif çırptığınız yoğurdu gezdirin. Kalan maydanozla süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.