Fesleğenli fırın makarna tarifi

Malzemeler:

1 paket makarna

Yarım demet taze fesleğen

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

50 gr tereyağı

1.5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Makarnayı kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzdürün. Tereyağını tencerede eritin. Unu tencereye ekleyip rengi sararıncaya kadar kavurun. Azar azar sütü ekleyip çırpıcı ile karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Haşlanmış makarna, iri doğranmış fesleğen ve rendelenmiş parmesan peynirinin yarısını ekleyip karıştırın. Makarnayı fırın kabına aktarın. Üzerine kalan parmesan peynirini serpiştirin. 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

