Fesleğenli ve bademli makarna salatası tarifi

Malzemeler:

350 gr deniz kabuğu ya da mantı makarna

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

2 avuç fesleğen yaprağı

Yarım çay bardağı ince kıyılmış frenk soğanı

Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

1 çay bardağı kurutulmuş domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı (ekstra)

4 yemek kaşığı badem

Tuz, taze çekilmiş karabiber

Servis için

Fesleğen yaprakları

Parmesan peyniri



Hazırlanışı:

Makarnayı bir tencerede paket üzerindeki pişirme süresine göre haşlayın. Zeytinyağını ısıtın. İnce kıyılmış sarımsak, frenk soğanı, maydanoz ve fesleğen yapraklarını 1 dakika soteleyip ocaktan alın. Püre haline gelinceye kadar mutfak robotunda çekin. Makarnanın suyunu süzün ve hazırladığınız sosla iyice karıştırın. Tavada zeytinyağını ısıtıp bademleri kavurun. Makarnayı, sos, kavrulmuş badem ve ince doğranmış kurutulmuş domateslerle harmanlayın. Tuz, karabiber ekleyin. Parmesan peyniri ve fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

