Fırında antep fıstıklı somon tarifi

Malzemeler:

2 adet Somon

5-6 kızarmış peksimet

Yarım çay bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı

1 çay kaşığı kuru kekik

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Servis için:

Havuç, brokoli, yeşil karnabahar (Buharda pişirilmiş)



Hazırlanışı:

Balıklara tuz ve karabiber serpiştirip iki tarafına da fırçayla zeytinyağı sürün. Balıkları paket yapabilecek büyüklükte iki parça yağlı kağıt hazırlayın ve balıkları kağıtların üzerine alın. Kızarmış peksimetleri robotta kırıntı haline getirin. İri çekilmiş fıstık ve kekik ilave edip harmanlayın. Balıkların üzerine bolca serpiştirin. Kağıtları katlayarak paketleyin ve 190 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin. Kağıdın üzerini açıp balıklar kızarıncaya kadar biraz daha pişirin. Buharda pişirilmiş Havuç, brokoli ve yeşil karnabahar ile servis yapın.