Fırında balkabaklı tavuk eti tarifi
Malzemeler:
8 tavuk but
300 gr balkabağı
2 yemek kaşığı balzamik sirke
8 yaprak adaçayı
Yarım su bardağı ceviz içi
Tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 çay bardağı su
Hazırlanışı:
Balkabağının kabuklarını soyup ince doğrayın. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavada ısıtıp balkabaklarını 3-4 dakika soteleyin. Tavuk butlarını 2 yemek kaşığı zey- tinyağı ile 2 dakika soteleyin. Tavuk butlarla balkabaklarını fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine cevizleri serpiştirin. Kalan zeytinyağı, tuz ve sirkeyi karıştırıp üzerine gezdirin. Suyu ilave edin. Adaçayı yapraklarını üzerlerine yerleştirip 190 dereceye ayarlı fırında pişirin. Sıcak servis yapın.