Fırında beşamel soslu mantar tarifi

Malzemeler:

500 gr mantar

Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

50 gr tereyağı

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Mantarları yıkadıktan sonra dilimleyin. Tavaya ayçiçeği yağını alıp ısıtın. Mantarları ve limon suyunu tavaya ekleyip 4-5 dakika soteleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Sos tenceresine tereyağını alıp eritin. Unu ekleyip kavurun. Ilık sütü ilave edip muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın. Mantarları fırın kaplarına paylaştırın. Beşamel sosu üzerine yayın. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip önceden ısıttığınız 170 dereceye ayarlı fırında peynirler eriyinceye kadar pişirin. Sıcak servis yapın.