Fırında beyaz peynirli ve cevizli köfte tarifi

Malzemeler

350 g yağlı kuzu kıyma

1 soğan

1 kırmızı kapya biberi

4-5 dal maydanoz

1 çay bardağı rendelenmiş beyaz peynir

Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

Yenibahar

Yoğurt sosu için

1 su bardağı süzme yoğurt

1 çay kaşığı kişniş

Kekik

Nane

Fesleğen

2-3 dal Frenk maydanozu



Hazırlanışı:

Kıymayı geniş bir kaseye alın. üzerine rendelediğiniz soğan, ince doğradığınız kırmızı kapya biberi, maydanoz, beyaz peynir, ceviz, tuz ve baharatları ilave edip yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Köfteleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Isıtılmış 200 derece fırında 25- 30 dakika pişirin. Yoğurt sosu için süzme yoğurdu bir kaseye alarak hafif çırpın. Baharatları ilave edip karıştırın ve bir servis kasesine alın. Köftenizi Frenk maydozu ve yoğurt sos ile birlikte sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

