Fırında cacık soslu tavuk ruloları tarifi

Malzemeler:

12 tavuk fileto göğüs eti

Dolmalık kırmızı biber

Dolmalık sarı biber

Cacık sosu için

3 su bardağı süzme yoğurt

1 salatalık

2 diş sarımsak

2-3 dal taze kekik

5-6 dal fesleğen

Tuz

Karabiber

Nane

İçi için

150 g süzme peynir

8-10 dal ince kıyılmış bebek ıspanak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Tavuk ﬁleto göğüs etlerini bir et dövücü ile inceltin ve birer parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. İçi için gerekli malzemeleri bir kasede karıştırın ve tavuk göğüs etlerinin içine iç harcını paylaştırıp bir kaşık yardımıyla her yeri yayarak rulo şeklinde sarın. Kırmızı ve sarı dolmalık biberleri iri küp halinde doğrayın. Tavuk ruloları ve renkli biberleri sırasıyla çöp şişlere geçirin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve üzerlerine zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kızarıncaya kadar pişirin. Cacık sosu için, süzme yoğurdu geniş bir kaseye alın. Ezdiğiniz sarımsak, küp doğradığınız salatalık, ince kıydığınız yeşillikler, tuz ve baharatları ilave edip karıştırın. Kızaran tavuk etlerini yanında cacık sosu ile birlikte sıcak servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.