Sahrap Soysal'dan sebze severlere lezzetli bir köfte tarifi

Malzemeler

4 orta boy ince pırasa

1/2 orta boy patates

2 yumurta

200 gr yağsız dana kıyma

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 su bardağı çok ince çekilmiş ceviz içi

2 yemek kaşığı galeta unu



Hazırlanışı

Pırasanın sadece beyaz saplarını alıp temizledikten sonra incecik halka şeklinde doğrayın. Geniş bir tencereye koyup pırasaların tam ortasına, kabuğu soyulmuş yarım patatesi yerleştirin sonra da üzerine tam çıkacak kadar su ekleyin. 1 çay kaşığı kadar tuz serpip orta ısılı ateşte haşlayın. Patates haşlanıp iyice yumuşadığında pırasa da pişmiş demektir. Suyunu süzüp süzgeçte en az 20 dakika bekletin. Sonra da mutfak robotunda patates ile çekerek püre haline getirip derin bir kaba koyun. Tuz, kimyon, karabiber ve pul biberi serpiştirin. Kıymayı, yumurtaları, ceviz içini, galeta ununu ilave edip yoğurmaya başlayın. Köfte hamurundan daha cıvık bir karışım elde edeceksiniz. Fırın tepsisine pişirme kağıdını serip köfte hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar alın ve iki avucunuzun arasında yuvarlayın. Hafif yassılaştırıp pişirme kağıdının üzerine aralıklı olarak yerleştirin. Fırını 200 derece alt-üst konuma getirip 10 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında kızarıncaya kadar en az 25-30 dakika pişirdikten sonra servise sunun.