Fırında dilim patates tarifi

Malzemeler:

1.5 kg patates

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

5-10 dal taze kekik

2-3 diş rendelenmiş sarımsak

Üzeri için:

Rendelenmiş parmesan peyniri



Hazırlanışı:

Yıkayıp süzdüğünüz patateslerin kabuklarını soyun. İnce halkalar şeklinde doğrayıp ayrı bir kaba alın. Küçük bir kasede eritilmiş tereyağı ve zeytinyağını karıştırın. İçerisine rendelenmiş sarımsak ve taze kekik yapraklarını ilave edip baharatlarla tatlandırın. Yağlı kağıt serili fırın kabına patates halkalarını dizip hazırladığınız karışımı üzerine gezdirin. Rendelenmiş parmesan peyniri serpip önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.