Fırında elmalı tavuk tarifi

Malzemeler:

2 tavuk göğüs eti

1 sarı Golden elma

50 g dilimlenmiş kaşar peyniri

Biberiye

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı zeytinyağı

2 orta boy tatlı patates

Üzeri için

Taze biberiye



Hazırlanışı:

Tavuk göğüs etlerini bir bıçak yardımıyla yanından uzunlamasına bir cep oluşturacak şekilde keserek kenara alın. Yıkayıp kuruladığınız elmayı yarım ay şeklinde dilimleyin.Tavuk göğüs etinin içerisine 5-6 dilim elma ve 4-5 dilim kaşar peyniri yerleştirin. Küp doğranmış tatlı patatesleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Tavuk göğüs etlerini yerleştirip üzerine zeytinyağı gezdirerek baharatlarla tatlandırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar 30 dakika pişirin. Taze biberiye ile süsleyerek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.