Fırında fasulye graten tarifi
Malzemeler:
300 g taze fasulye
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
50 g dil peyniri
2 diş sarımsak
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tutam tuz ve kırmızı biber
Hazırlanışı:
Fasulyeyi temizleyin. Tuzlu suda 10 dakika haşlayıp süzün. Sarımsakları soyup kıyın. Bir tencerede tereyağını eritin. Sarımsak ve fasulyeyi ilave edip, orta ateşte 2-3 dakika soteleyin. Fasulyeyi fırın kabına alın. Üzerine dil peyniri ve kaşar peynirini ekleyerek, kırmızı biber serpin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında peynir eriyinceye kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.