Fırında fasulye graten tarifi

Malzemeler:

300 g taze fasulye

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

50 g dil peyniri

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tutam tuz ve kırmızı biber



Hazırlanışı:

Fasulyeyi temizleyin. Tuzlu suda 10 dakika haşlayıp süzün. Sarımsakları soyup kıyın. Bir tencerede tereyağını eritin. Sarımsak ve fasulyeyi ilave edip, orta ateşte 2-3 dakika soteleyin. Fasulyeyi fırın kabına alın. Üzerine dil peyniri ve kaşar peynirini ekleyerek, kırmızı biber serpin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında peynir eriyinceye kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.