Fırında hamsi veya gümüş tarifi

Malzemeler

• 1 kg ayıklanmış hamsi veya gümüş

• 3-4 adet orta boy patates

• 2 adet ufak kuru soğan

• 2-3 adet orta boy domates

• 2 adet limon

• 3-4 diş sarımsak

• 2 defne yaprağı

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 2 çay kaşığı kereviz tozu

• 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı

Patates ve soğanları mandolin veya bıçakla 2-3 mm inceliğinde dilimleyin. Domates ve limonu ince dilimleyin. Fırın tepsisi veya fırına girecek bir kaba zeytinyağı sürün. Önce patatesleri dizin, üzerine soğanları halka halka dizin. Sopaların üzerine domatesleri dizin, tuz, biber, kereviz tozu serpin. Sarımsakları, defne yapraklarını ekleyin. Balıkları dizin, üzerine limon dilimlerini de dizin, zeytinyağı gezdirin. 190 derece ısıtılmış fırında 30-40 dakika, balıklar kızarana kadar pişirin.

Not: Balıklar çok kızarırsa üzerlerine pişirme kağıdı veya folyo konabilir. Erken çıkartılırsa patates ve soğanlar yeterince pişmeyebilir.

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Hande Göksan

