Fırında hindi sarma

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Yılbaşı sofraları için lezzetli bir tarif!

6 kişilik -

Malzemeler

1 bütün hindi but (kemiği çıkarılmış ve hafifçe ezilmiş)

10-12 arpacık soğan

8-10 diş sarımsak

1 dolmalık sarı biber

1 dolmalık kırmızıbiber

500 gr ıspanak

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı

Kabuğu soyulmuş soğanları ikiye kesin. Sarımsakları soyup bütün bırakın. Biberleri temizleyin ve küp doğrayın. Ispanakları yıkayıp irice doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Soğan ve sarımsakları ekleyin. Birkaç dakika soteleyin. Ardından renkli biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. Ispanakları ilave edin ve birlikte birkaç dakika daha çevirip tuz ve baharatlarını ekleyip ocaktan alın. Hindi budunu tezgaha yerleştirin ve hazırlamış olduğunuz ıspanaklı harcı içine yayın. Bir kenarından başlayarak dikkatlice sarıp rulo haline getirin. Rulonun açılmaması için fırın ipiyle birkaç yerinden bağlayın. önceden ısıtılmış 200 derece fırında her tarafı kızarana kadar pişirin. Üzerini folyo ile kapatın ve fırın ısısını 170 dereceye düşürün ve 50 dakika daha pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



