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Fırında köfte

Çok lezzetli fırında köfte tarifi

Malzemeler:
200 g yağsız dana kıyma
1 adet küçük soğan
1 adet yumurta
1 dilim etimek (blender’da toz haline gelecek)
2 yemek kaşığı köfte harcı
1 tutam karabiber, kimyon ve az tuz

Hazırlanışı:
Bütün malzemeyi bir kapta karıştırarak yoğurun. Hiç yağ koymadan, üzerine rendelenmiş domates ve çarliston biber ilave ederek istediğiniz şekli verin. 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Dilerseniz birkaç damla acı ezme sos da ilave edebilirsiniz.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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