Fırında kremalı ve çıtır soğanlı sebze tarifi

Malzemeler

200 g brokoli

150 g karnabahar

4 havuç

400 ml krema

1 su bardağı krem peynir

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar

Tuz

Karabiber

Çıtır soğan için

1 şişe soda

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı karbonat

2 su bardağı un

Tuz

100 g arpacık soğanı

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Brokoli ve karnabaharı iri parçalara ayırın. Havucu yuvarlak doğrayın. Sebzeleri ayrı tencerelerde hafif yumuşayıncaya kadar haşlayıp ocaktan alın. Krema, krem peynir, kaşar peyniri, tuz ve karabiberi geniş bir kasede karıştırın. Suyunu süzdüğünüz sebzeleri ilave edip karıştırın. Kremalı sebzeyi hafif yağladığınız bir fırın kabına alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Çıtır soğan için soda, süt ve karbonatı bir kasede karıştırın. Un ve tuzu yayvan bir kapta harmanlayın. Dörde böldüğünüz arpacık soğanları önce una, sonra sodalı karışıma batırıp kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Çıtır soğanlarınızı fırından çıkardığınız sebzelerin üzerine yayın. Sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

