Bu tadı çok seveceksiniz!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan





Malzemeler

• 30-40 adet orta boy kültür mantarı

• 2 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2-3 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

• Tuz, pul biber

• Rendelenmiş parmesan peyniri

• Limon rendesi

• Taze kekik

Hazırlanışı

Mantarları ovarak yıkayın, iyice kurulayın. 20 adet mantarın kafasını zarar vermeden ayırın. Mantar sapları ve diğer mantarları ufak ufak doğrayın. Ezilmiş sarımsak ile zeytinyağında sularını salıp çekene kadar soteleyin. Maydanoz, tuz, pul biber ilave edin. Karışımı ayrılmış mantar kafalarının içine koyun, parmesan serpin. 190 derece ısıtılmış fırında peynir kızarana kadar pişirin. Servis yaparken limon rendesi ve taze kekik serpin.