Fırında rezeneli balık

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Fırında yumuşacık balık!

4 kişilik 35 dakika

Malzemeler:

• 2 limon, dilimlenmiş

• 2 baş rezene (elma dilim doğrayın)

• 6 yeşil zeytin

• 6 siyah zeytin

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 600 gr derisi çıkarılmış, mevsim fileto balığı

• Limon suyu

• Tuz, karabiber

• Süslemek için; maydanoz

Hazırlanışı:

Fırını 220 dereceyeye ayarlayarak ısıtın. Limonları, rezeneleri ve zeytinleri tencereye koyun. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı dökün ve tuz, karabiber ile çeşnilendirin. Yaklaşık 10 dakika fırınlayın. Ardından fırının derecesini 120 dereceye indirin. Balığı dört eşit parçaya bölün, tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Üzerlerine limon suyu gezdirin. Sebzeleri üzerlerine yerleştirin, kalan yağı dökün. 20-25 dakika süreyle fırınlayın. Maydanozla süsleyerek servis edin.