Fırında sebzeli tavuk tarifi

Malzemeler:

4 adet tavuk budu (deri ve kemikle birlikte)

1/2 kase bebek havuç

1 adet soğan

1 küçük iri doğranmış kabak

1 kase mantar

1 adet kırmızıbiber

3 kaşık zeytinyağı

2 kaşık balsamik sirke

Tuz, karabiber, karışık kurutulmuş otlar

2 kaşık parmesan peyniri

Bolca yeşil salata



Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın. Tavukları deri kısmı üstte olacak şekilde tepsiye yerleştirin, yanına havuç ve soğanı koyup 25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp kabak, kırmızı biber, mantarı ekleyin. Tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirin. 25 dakika daha ağzını kapatmadan fırında pişirin. Çıkarıp soğumaya bırakın. Sebzelerle birlikte bir tabağa alın. Tepside kalan suyu üzerlerinde gezdirin. Balsamik sirke, karışık kurutulmuş otları ve zeytinyağını ekleyin. Yeşil salatayı tabaklara bölüp üzerine tavuklu karışımı paylaştırın. Parmesan serpiştirerek servis edin.





*Formsante dergisinden alınmıştır.