Fırında tavuk

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Fırında tavuk tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

1 bütün tavuk

2 limon

6-8 diş sarımsak

2-3 dal biberiye

2-3 sap taze kekik

3-4 dal adaçayı

60 gr tereyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Bütün tavuğu iyice yıkayıp kurutun. Cam fırın kabına göğüs kısmı üstte kalacak şekilde koyun. Kanatlarını tavuğun altına doğru sıkıştırın. Biberiye, taze kekik ve adaçayı yapraklarını kıyın. Sarımsakların kabuklarını soyup 1 tanesini ezin, diğerlerini bütün bırakın. 1 limonun kabuğunu soyun ve yuvarlak dilimleyin. Diğer limonu dörde bölün. Küçük bir kasede yumuşatılmış tereyağı, kıyılmış otları ve 1 diş ezilmiş sarımsağı tuz ve karabiberle karıştırın. Karışımı tavuğun derisini kaldırarak altına sürün. Dilimlediğiniz limonları da derinin altına yerleştirin. Kalan tereyağını tavuğun üstüne sürün. Sarımsakları ve dörde bölünmüş limonu tavuğun içine doldurun. İsterseniz taze baharat da ekleyebilirsiniz. Bacaklarını mutfak ipiyle bağlayın. üzerine tekrar tuz ve karabiber serpin. önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat pişirin. Sonra ısıyı 220 dereceye yükseltin ve 20 dakika daha kızarana kadar pişirin. 10 dakika dinlendirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.