Fırında tavuk tarifi

Malzemeler

• 1 bütün tavuk

• 2 adet portakal

• 1 adet soğan

• 1 dal biberiye

• 2-3 yemek kaşığı tereyağı

• Tuz

• Karabiber



Hazırlanışı

Tereyağını oda sıcaklığına getirin. Ardından tuz ve karabiberle karıştırıp tavuğun dışına ve içine bu karışımı sürün. Portakal ve soğanı dört parçaya bölüp sığdığı kadarını tavuğun içine, kalanını ise fırın tepsisine yayın. Biberiye dallarını da tavuğun üzerine yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında dışı kızarana ve içi pişene kadar yaklaşık 1-1.5 saat pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.