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Fıstıklı egzotik tavuk

Fıstıklı egzotik tavuk tarifi

Malzemeler:
• 1 adet top salata
• 2 adet tavuk göğüs
• 150-200 gr işlenmemiş fıstık
• 4-5 adet taze soğan
• 1/2 demet kişniş
• 1/2 lemon grass (limon otu)
• 1 portakal rendesi
• 1 tutam acı biber
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1-2 tatlı kaşığı susam yağı
• 1 yemek kaşığı soya sos

Hazırlanışı:
Salata yapraklarını dikkatlice yırtmadan ayırın, gerekirse dış kenarları makas ile kesin. Tavukları ufak küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağında pişirin, olmasına yakın doğranmış taze soğanları ilave edin, birlikte 1-2 dakika pişirin ve altını kapatın. Susam yağı, soya sos, fıstıklar, kişniş yaprakları, ince halka şeklinde doğranmış lemon grass, portakal rendesi, biber ilave edin. Tümünü karıştırın, salata yaprakları içerisinde sunabilirsiniz.

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