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Fıstıklı tavuk kızartması

Bol fıstıklı lezzetli ve pratik tavuk kızartması tarifi

Malzemeler:
750 gr tavuk göğüs eti
2 yumurta
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı galeta unu
1 su bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı
Kızartmak için
Sıvı yağı
Tuz
Karabiber

Hazırlanışı:
Tavuk etini eşit üçgenlere kesin. Galeta ununu Antep fıstığı ile harmanlayın. Yumurtaları başka bir kapta tuz ve karabiberle çırpın. Tavuk etlerini sırasıyla un, yumurta ve galeta unlu karışıma bulayın. Yağı tavada kızdırıp etleri iki taraflı kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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