Fransız usulü soğan çorbası tarifi

Malzemeler:

600 g beyaz soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

4 diş sarımsak

2 defne yaprağı

5 su bardağı tavuk suyu

100 g rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Bayat ekmek dilimleri



Hazırlanışı:

Piyazlık doğradığınız soğanları tereyağında karamelize oluncaya kadar yaklaşık 15 dakika soteleyin. Ezdiğiniz sarımsak, defne yaprağı ve et suyunu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp 15 dakika kaynatın. Kaynayan çorbayı ocaktan alıp fırına dayanıklı servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peynirini paylaştırın ve bayat ekmek dilimlerini ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler eriyip ekmekler kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

