Füme patlıcanlı tuna carpaccio tarifi

Malzemeler:

85 g (1 orta boy) kemer patlıcan

1/4 enginar

22 g parmesan peyniri

1 küçük kase maskolin salata

125 g tuna balığı

1 adet fındık turp

2-3 adet kokteyl domates

Sosu için

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı hardal

Bir fiske tuz

Karabiber

1/2 çay kaşığı toz şeker

1 kaşık zeytinyağı

(Malzemelerin hepsini karıştırıp iyice çırpın, sonunda koyu kıvamlı bir sos elde etmiş olacaksınız.)



Hazırlanışı:

Patlıcanları ince ince ve yuvarlak olacak şekilde kesin. Tuz, zeytinyağı ve karabiber ile tatlandırın. Daha sonra ızgarada bir dakika kadar isleyin. Enginarı ince ince doğrayıp hafif kızartın. Bu sırada tuna balığını temizleyip takoz şeklinde kesip tuz, zeytinyağı ve karabiber ile marine edin. Daha sonra ince dilimler halinde kesin. Fındık turpu da yuvarlak şekilde, ince ince dilimleyin. Tabağa patlıcanları dizin, ince kestiğiniz tuna balığını patlıcanların üzerini kapatacak şekilde yerleştirin. Hemen ardından maskolin salatasını üzerine koyup enginar, kokteyl domates ve parmesan peyniri ile süsleyin. Son olarak hazırladığınız sos ile servis edebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.