Garnitürlü somon fırın tarifi

Malzemeler

2 somon fileto

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı değirmen tuz

1 tatlı kaşığı hardal

Yarım çay kaşığı muskat rendesi

2 yemek kaşığı bal

Garnitür için

1 taze kereviz sapı

1 kırmızı soğan

1 mango

1 avokado

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limon suyu

1 portakal suyu

1 portakal kabuğu rendesi



Hazırlanışı

Küçük bir kasede zeytinyağı, tuz, hardal, muskat ve balı iyice karıştırın. Bu karışımı somon balıklarının her tarafına ovalayarak sürün. Balıkları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kereviz sapını ince kıyın. Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın. Mango ve avokadoyu küçük küpler halinde kesin ve hepsini birlikte derin bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, portakalın suyu ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip harmanlayın. Fırından aldığınız balıkların yanında servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.