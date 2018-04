Güveçte kayısılı kuzu eti

Lezzetli bir öneri...

4 kişilik -

Malzemeler

750 gr kemiksiz kuzu eti (kol veya but)

2 orta boy soğan

4-5 sivri biber

3 su bardağı et suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

1 tutam tel safran

2-3 tane kişniş tohumu (havanda dövülmüş)

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber

2-3 yemek kaşığı un

100-150 gr kuru kayısı



Hazırlanışı:

2-3 yemek kaşığı una birer tutam tuz ve karabiber ekleyin. Etleri unlu karışıma bulayın. Zeytinyağında arada karıştırarak kavurun. Kıyılmış sivri biber ve yarım ay doğranmış soğanı tuz ve karabiber ekleyerek sotelemeye devam edin. Et suyunu ekleyin. 1 bardak sıcak suda erittiğiniz tel safranı su ile birlikte tencereye ilave edin. Rendelediğiniz zencefili de ekledikten sonra kısık ateşete 40 dakika pişirin. Sonrasında doğradığınız kayısıyı, ezdiğiniz kişniş tohumunu, yarım limon suyunu ve jülyen doğradığınız biberi ilave edin. 15 dakika daha pişirdikten sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.