Güveçte levrek tarifi

Malzemeler:

1 büyük levrek

2 büyük soğan

4 diş sarımsak

4 adet domates

4 adet yeşil biber

1 adet limon

2 defne yaprağı

Zeytinyağı

Tuz, karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası



Hazırlanışı:

Güveci haﬁf yağlayın. Balığı temizleyin, enlemesine ikiye bölüp kılçıklarını temizleyin. İri doğradığınız soğanları, levreği, domates ve biberleri güvece yerleştirin. Sarımsakların kabuklarını soyup bütün olarak ilave edin. Limon dilimleri ve defne yapraklarını ilave edip üzerine haﬁf tuz, karabiber serpin. 170 derece fırında, balıklar pişinceye kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.





*Formsante dergisinden alınmıştır.