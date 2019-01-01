Güveçte pastırmalı kuru fasulye tarifi

Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye

3 soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

3 domates

2 sivri biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Üzeri için

7-8 dilim pastırma



Hazırlanışı

Bir gece suda beklettiğiniz fasulyeleri tencereye alın. Üzerine 2-3 parmak geçecek miktarda su ekleyin ve ha f diri kalacak şekilde haşlayın. Yemeklik doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı güveç kabına alın. Tereyağı ile ocakta hafif soteleyin. Soğanlar pembeleşmeye başlayınca küp doğradığınız domatesleri, ince doğradığınız sivri biberleri ve salçaları ilave edin. Haşlayıp süzdüğünüz kuru fasulyeyi ekleyip tuz ile tatlandırın. 1 su bardağı kadar sıcak su ilave edip, güvecin üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Alüminyum folyoyu çıkartıp pastırma dilimlerini yerleştirin ve 5-6 dakika daha pişirip fırından çıkarın. 5 dakika dinlendirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

