Hamsiyi hiç böyle denediniz mi?

Malzemeler

4 domates

250 g haşlanmış ıspanak

1 demet dereotu

1 su bardağı zeytinyağı

Tuz

Kekik

1 su bardağı elma sirkesi

1 su bardağı su

1 kg hamsi

1 limon suyu



Hazırlanışı:

Kabuklarını soyup küp doğradığınız domates ve ince kıydığınız yeşillikleri iki yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin. Tuz, kekik, elma sirkesi ve suyu ilave edip kaynatın. Hamsileri temizleyip fileto çıkartın. çok hafif unlayıp üzerine limon suyu gezdirin. Kalan zeytinyağında kızartıp bir fırın kabına alın. üzerine sebzeli karışımı döküp 175 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

