Hamsi sipari tarifi

Malzemeler

• 4 domates

• 250 g ıspanak

• 1 demet dereotu

• 1 su bardağı zeytinyağı

• 1 su bardağı beyaz şarap sirkesi

• 1 su bardağı su

• 1 kg hamsi

• 1 limon suyu

• Tuz

• Kekik



Hazırlanışı:

1- Kabuklarını soyup küp doğradığınız domates ve ince kıydığınız yeşillikleri, 2 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin. Tuz, kekik, beyaz şarap sirkesi ve suyu ilave edip kaynatın.

2- Hamsileri temizleyip fileto çıkartın. Çok hafif unlayıp üzerine limon suyu gezdirin. Kalan zeytinyağında kızartıp bir fırın kabına alın. Üzerine sebzeli karışımı döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.