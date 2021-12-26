Hatfa sonu için: Beyaz peynirli menemen tarifi

Malzemeler

1 soğan

1 kırmızı kapya biberi

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 domates

1 çay kaşığı toz şeker

4 yumurta

Tuz

Karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Üzeri için

Rendelenmiş beyaz peynir

Maydanoz

Fesleğen



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğan, küp doğradığınız kırmızı kapya biberi ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında soteleyin. Sebzeler yumuşamaya başlayınca salçalar, küp doğradığınız domates ve toz şekeri ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp domatesler suyunu çekene kadar pişirin. Yumurtaları kırın. Yumurtalar pişmeye başlayınca rendelenmiş beyaz peynir ve ince kıydığınız yeşillikleri ilave edin. Kapağı kapalı olarak 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Yanında kızarmış ekmekle sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.