Havuç mücver tarifi
Malzemeler:
4 havuç
1 patates
3 yumurta
100 gr rendelenmiş beyaz peynir
4 yemek kaşığı un
1/2 çay kaşığı kimyon
1/2 çay kaşığı tuz
1 tutam karabiber
Kızartmak için sıvı yağ
Hazırlanışı:
Patates ve havuçları soyun, rendeleyin. Yumurta, un, peynir, kimyon, tuz ve karabiberi ilave ederek tüm malzemeyi karıştırın. Sıvı yağı kızdırın, mücver harcını kaşıkla tavaya dökerek, 2-3 dakika kızartın. Kızaran mücverleri havlu kağıda çıkarın. Arzu ederseniz kıyılmış taze otları, eşit miktarda yoğurt ve mayonez karışımına ilave ederek sos hazırlayabilirsiniz.