Havuç mücver tarifi

Malzemeler:

4 havuç

1 patates

3 yumurta

100 gr rendelenmiş beyaz peynir

4 yemek kaşığı un

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

Kızartmak için sıvı yağ



Hazırlanışı:

Patates ve havuçları soyun, rendeleyin. Yumurta, un, peynir, kimyon, tuz ve karabiberi ilave ederek tüm malzemeyi karıştırın. Sıvı yağı kızdırın, mücver harcını kaşıkla tavaya dökerek, 2-3 dakika kızartın. Kızaran mücverleri havlu kağıda çıkarın. Arzu ederseniz kıyılmış taze otları, eşit miktarda yoğurt ve mayonez karışımına ilave ederek sos hazırlayabilirsiniz.