Havuç mücveri tarifi
Malzemeler:
3 havuç
1 yumurta
100 gr rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı kıyılmış maydanoz
Yarım çay bardağı dereotu
1 su bardağı un
1 soğan
Tuz
Kırmızı pul biber
Karabiber
Zeytinyağı
Dereotu
Servis için
1 su bardağı yoğurt
1 diş sarımsak
Hazırlanışı:
Havuçların kabuklarını soyup rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Soğanı rendeleyip suyunu sıktıktan sonra havuca ekleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri, dereotu, maydanoz, tuz, karabiber, pul biber, yumurta, kıyılmış dereotu ve unu ekleyip karıştırın. Yapışmaz tavaya hafif yağ sürün ve ısıtın. Karışımdan kaşıkla alıp tavaya aktarın ve önlü arkalı hafif kızarıncaya kadar pişirin. Mücverleri kağıt havlu üzerine alarak yağını süzdürün. Üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edip, ince kıyılmış dereotu serperek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.