Havuç mücveri tarifi

Malzemeler:

3 havuç

1 yumurta

100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı kıyılmış maydanoz

Yarım çay bardağı dereotu

1 su bardağı un

1 soğan

Tuz

Kırmızı pul biber

Karabiber

Zeytinyağı

Dereotu

Servis için

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak



Hazırlanışı:

Havuçların kabuklarını soyup rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Soğanı rendeleyip suyunu sıktıktan sonra havuca ekleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri, dereotu, maydanoz, tuz, karabiber, pul biber, yumurta, kıyılmış dereotu ve unu ekleyip karıştırın. Yapışmaz tavaya hafif yağ sürün ve ısıtın. Karışımdan kaşıkla alıp tavaya aktarın ve önlü arkalı hafif kızarıncaya kadar pişirin. Mücverleri kağıt havlu üzerine alarak yağını süzdürün. Üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edip, ince kıyılmış dereotu serperek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.