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Havuçlu makarna

Havuçlu makarna tarifi

Malzemeler:
1 paket kalem makarna
2 havuç
2 domates
Yarım demet maydanoz
1 soğan
40 gr margarin
1 çay bardağı su
Tuz

Hazırlanışı:
Soğanları soyup ince ince doğrayın. Domatesleri dilimleyin. Havuçları temizleyip verev dilimler halinde doğrayın. Maydanozu temizleyip dal dal ayırın, yarısını kıyın. Margarini tavada eritip soğanı kavurun. Havucu ekleyip sote edin. Domates, su ve 1 tutam tuz ekleyip havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Makarnayı tuzlu suda haşlayıp, süzün. Havuçlu karışımı ekleyip harmanlayın. Kıyılmış maydanozla ve maydanoz dallarıyla süsleyip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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