Havuçlu pilav

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Lezzetli bir öneri...

6 kişilik -

Malzemeler

4 havuç

3 soğan

2 su bardağı haşlanmış nohut

2.5 su bardağı baldo pirinç

Zeytinyağı

15 gr tereyağı

Su

Tuz



Hazırlanışı:

Temizlenmiş havuçları uzunlamasına ikiye kesin. Havucun iç kısmındaki beyaz kısımları keserek kibrit çöpü kalınlığında ve uzunlamasına doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtın. Havuçları yumuşayıncaya kadar kavurun. Aynı tavada küçük doğradığınız soğanları kavurun. Geniş bir tencerenin en altına havuçları yayın. üzerine soğan ilave edin. Nohut ve pirinci ekleyin. üzerini geçecek kadar su, tuz ve tereyağını ilave edin. Orta ateşte 20-25 dakika pişirin. Servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.





