Havuçlu şehriye çorbası
Kışa özel çorba tarifleri...
6 kişilik
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Malzemeler
3 havuç
1 çay bardağı yıldız şehriye
1 patates
Taze kekik
30 gr tereyağı
5 su bardağı tavuk suyu
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Hazırlanışı:
Havuçları ve patatesi rendeleyin. Tereyağında hafifçe kavurun. Biraz zeytinyağı ilave ederek kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu ekleyip tuzla tatlandırın. Havuçlar piştikten sonra şehriyeyi ekleyin. Şehriyeler piştiğinde ocağı kapatın. Kekikle süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.