Havuçlu taco tarifi

Malzemeler:

Hamuru için

1 su bardağı un

200 g rendelenmiş havuç

Yarım su bardağı mısır unu

1.5 su bardağı su

1 yumurta

Tuz

Kızartmak için

1/2 çay bardağı Ayçiçek yağı

Arası için

Yarım demet iri kıyılmış kıvırcık marul

1 büyük boy domates

1 orta boy kırmızı soğan

100 g tel peynir



Hazırlanışı:

Hamur için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kapta karıştırın. Yapışmaz yüzeyli tavada

Ayçiçek yağını ısıtın. Tavaya bir kepçe yardımıyla karışımdan dökerek yayın. Her iki tarafını çevirerek orta ateşte pişirin. Harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Hazırladığınız taco hamurlarını önceden ısıtılmış 180 derece fırının ızgara bölümüne arada iki tel kalacak şekilde asın. Hafif kıtırlaşana kadar 10 dakika pişirip servis tabağına alın. Yıkayıp süzdüğünüz marul yapraklarını iri kıyarak geniş bir kaseye alın. Küp doğranmış domates, piyazlık doğradığınız

kırmızı soğan ve tel peyniri ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız karışımı tacoların arasına paylaştırarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.