Hindi köftesi

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4 kişilik -

Malzemeler

200 gr haşlanmış hindi göğüs eti

1 küçük boy soğan

2 dolmalık sarı biber

2 orta boy havuç

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Haşlanmış hindi etini ve soğanı mutfak robotunda ufalayın. Tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun. Harçtan küçük parçalar kopartarak yassı köfteler hazırlayın. çok az yağ eklenmiş tavada kızartın. Jülyen doğradığınız havuçları ve biberleri yağsız tavada hafif yumuşayana kadar pişirerek köftelerin yanında servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.