Hong Kong usulü levrek tarifi
Malzemeler:
200 gr levrek fileto
3 diş sarımsak
2 gr zencefil
2 dal yeşil soğan
Yarım adet soğan
1 halka doğranmış Jalapeno biberi
1 havuç
Bir tutam taze kişniş
100 ml soya sosu
60 ml pirinç sirkesi
50 gr tereyağı
Hazırlanışı:
Levreği tereyağı ile yağlayıp buharda pişirin. Diğer tarafta soya sosu, pirinç sirkesi ve tereyağını bir kapta ısıtın. Doğranmış soğanları, ince dilimlenmiş havuçları, biber, zencefil ve sarımsağı ısıttığınız karışımda wok tavada çevirin. Tabağa aldığınız sebze karışımının üzerine levrekleri yerleştirin. Taze kişniş yaprakları ile süsleyerek servis edebilirsiniz.