Hong Kong usulü levrek tarifi

Malzemeler:

200 gr levrek fileto

3 diş sarımsak

2 gr zencefil

2 dal yeşil soğan

Yarım adet soğan

1 halka doğranmış Jalapeno biberi

1 havuç

Bir tutam taze kişniş

100 ml soya sosu

60 ml pirinç sirkesi

50 gr tereyağı



Hazırlanışı:

Levreği tereyağı ile yağlayıp buharda pişirin. Diğer tarafta soya sosu, pirinç sirkesi ve tereyağını bir kapta ısıtın. Doğranmış soğanları, ince dilimlenmiş havuçları, biber, zencefil ve sarımsağı ısıttığınız karışımda wok tavada çevirin. Tabağa aldığınız sebze karışımının üzerine levrekleri yerleştirin. Taze kişniş yaprakları ile süsleyerek servis edebilirsiniz.