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4 kişilik
Malzemeler
Beğendi İçin
4 adet közlenmiş patlıcan
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı kadar süt
½ su bardağı rendelenmiş kaşar
Tereyağı
Tuz
Karabiber
Arzuya göre muskat rendesi
Et Sote İçin
400 gr kuşbaşı et
1 adet soğan
1 adet domates
3- 4 diş sarımsak
2-3 adet sivri biber
Domates salçası
Tuz
Hazırlanışı
Etleri kısık ateşte suyunu salıp geri çekene
kadar pişirin. Yumuşayınca biraz sıvıyağ
ekleyin. Etin üzerine yemeklik doğranmış
soğanı ve ince kıyılmış sarımsakları ekleyin.
Soğanlar da iyice kavrulduktan sonra
doğranmış sivri biberleri, onlar da bir
müddet kavrulduktan sonra doğranmış
veya rendelenmiş domatesleri ekleyip
kavurun. En son salçayı, tuzu ve karabiberi
ilave edin. Üzerini geçecek kadar su
ilave ederek pişirin. Beğendi için de önce
beşamel sos hazırlayın. Birkaç yemek
kaşığı tereyağında unu kavurun. Un güzel
bir koku verince küp küp doğradığınız köz
patlıcanları ve tuzu da ilave edip karıştırın.
Biraz kavrulduktan sonra üzerine soğuk sütü
ve rendelenmiş kaşarı ilave edin. Beşamel
sosa biraz muskat rendesi ilave edin.
Beğendinin kıvamına göre biraz daha süt
ekleyebilirsiniz. Tabağa önce bir miktar
patlıcan beğendi, üzerine de hazırladığınız
et soteden koyarak servis edin.