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İç baklalı piyaz

İç bakla piyazı tarifi çok lezzetli oluyor...

Malzemeler:
2 su bardağı haşlanmış taze iç bakla
1 kahve fincanı tahin
1 limonun suyu
3-4 dal taze kişniş
1 büyük boy kırmızı soğan
2 salatalık
Tuz
Karabiber
Kimyon
2 haşlanmış bıldırcın yumurtası

Hazırlanışı:
Tahini, limon suyunu, tuzu ve baharatı küçük bir kavanozda karıştırıp çalkalayın. Haşlanmış iç baklaları geniş bir kaba aktarın. Piyaz doğranmış kırmızı soğanı, yarım halkalar şeklinde doğranmış salatalıkları ve sosu ekleyip harmanlayın. Servis tabağına alın. En son irice doğranmış maydanoz ve haşlanmış yumurta ilave edip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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