İç baklalı soğuk çorba tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı süzme yoğurt
1.5 su bardağı yoğurt
1.5 çay bardağı su
Tuz - 2 diş sarımsak
1.5 su bardağı haşlanmış iç bakla
1 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi
Üzeri için:
Zeytinyağı
Yarım demet dereotu
Kırmızı pul biber
Hazırlanışı:
Süzme yoğurt, yoğurt, su ve tuzu geniş bir kasede hafif çırpın. Ezdiğiniz sarımsaklar, haşlanmış bakla ve maş fasulyesini ilave edip karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. İnce kıyılmış dereotu ve kırmızı pul biberle süsleyerek servis yapın.