İç baklalı soğuk çorba tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı süzme yoğurt

1.5 su bardağı yoğurt

1.5 çay bardağı su

Tuz - 2 diş sarımsak

1.5 su bardağı haşlanmış iç bakla

1 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi

Üzeri için:

Zeytinyağı

Yarım demet dereotu

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Süzme yoğurt, yoğurt, su ve tuzu geniş bir kasede hafif çırpın. Ezdiğiniz sarımsaklar, haşlanmış bakla ve maş fasulyesini ilave edip karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. İnce kıyılmış dereotu ve kırmızı pul biberle süsleyerek servis yapın.