İki renkli arpa şehriye pilavı

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Malzemeler

1 kg arpa şehriye

2 adet orta boy

kuru soğan

2 et bulyon

125 gr tereyağı

1 yemek kaşığı tuz

su (arpa şehriyenin iki katı kadar)



Hazırlanışı

Kuru soğanları ufak küp şeklinde doğrayın. Suyu ve et bulyonları bir tencerede ısıtın. Tereyağı pilav tenceresinde eritin, soğanı ilave edin, orta ateşte 2-3 dakika kavurun. Arpa

şehriyenin yarısını ekleyin, şehriye koyulaşana kadar kavurmaya devam edin. Yeterince koyulaştığında, kavrulmamış arpa şehriyeleri ve sıcak suyu ilave ederek kapağı kapalı olarak kısık, orta ateşte 15-20 dakika pişirin.