İki renkli arpa şehriye pilavı
- kişilik
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Malzemeler
1 kg arpa şehriye
2 adet orta boy
kuru soğan
2 et bulyon
125 gr tereyağı
1 yemek kaşığı tuz
su (arpa şehriyenin iki katı kadar)
Hazırlanışı
Kuru soğanları ufak küp şeklinde doğrayın. Suyu ve et bulyonları bir tencerede ısıtın. Tereyağı pilav tenceresinde eritin, soğanı ilave edin, orta ateşte 2-3 dakika kavurun. Arpa
şehriyenin yarısını ekleyin, şehriye koyulaşana kadar kavurmaya devam edin. Yeterince koyulaştığında, kavrulmamış arpa şehriyeleri ve sıcak suyu ilave ederek kapağı kapalı olarak kısık, orta ateşte 15-20 dakika pişirin.