İmambayıldı

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İmambayıldı tarifi...

8 kişilik -

Malzemeler

8 orta boy patlıcan

4 soğan

12 diş sarımsak

3 domates

4 sivri biber

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

2 kesme şeker

2 su bardağı sıcak su

Domates sos için

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Üzeri için

Maydanoz yaprakları



Hazırlanışı

Patlıcanların sap kısımlarını kesmeden alacalı soyun. Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Süzüp kağıt havlu ile kurulayın. Soğanları soyup piyazlık doğrayın. Sarımsakları ayıklayın. Domatesleri soyup küp doğrayın. Biberleri temizleyip ortadan ikiye kesin ve ince doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve tuzu ilave edip soteleyin. Sarımsak, domates, biber, şeker ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ayçiçeği yağını bir tavada ısıtın. Isınan yağda patlıcanları iki taraflı hafif kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Patlıcanları yayvan bir tencereye aralıklı olarak yerleştirin. Orta kısımlarını bıçakla hafif kesip açın ve soğanlı harcı paylaştırın. Tencerenin kenarından 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika suyunu çekene kadar pişirin. Domates sosu hazırlamak için zeytinyağını tavada ısıtın. Rendelenmiş domatesi ve salçayı ekleyip bir taşım kaynatın. Sosu bir servis tabağına alın. Üzerine patlıcanları yerleştirip ince kıyılmış maydanoz serpin. Soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.