İncir marmeladı

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Kahvaltı sofraları için lezzetli bir öneri...

- kişilik -

Malzemeler

1 kg olgun taze incir

500 gr toz şeker

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tarçın

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı:

İncirleri iyice yıkayın. 1 kilo inciri 1 su bardağı su ile pişirip yumuşatın. İncirleri tahta bir kaşık yardımıyla bastırarak iyice ezin. Elde ettiğiniz ezmeyi tencereye alın ve şekeri ilave edin. Karıştırarak pişirin. Karışım iyice yumuşadığında limon suyunu ilave edin. Marmeladı 2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Tarçın ekleyip karıştırın. Marmeladı kuru cam kavanozlara boşaltıp soğuduğunda kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın. Ters çevirin ve yiyene kadar serin bir yerde muhafaza edin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

