İncir ve hardal soslu bonfile

Akşa misafiriniz mi var?

6 kişilik -

Malzemeler750 gr dana bonfileDeniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber2 diş sarımsak1 dal taze biberiye3 kırmızı soğan6 diş sarımsak6 patatesİncir ve hardal sosuHazırlanışı:Zeytinyağının içerisine ince doğranmış taze biberiye ve 2 diş sarımsağı ekleyin. Bonfileyi dörder santim kalınlığında kesin ve et tokmağıyla hafifçe inceltin. Etleri hazırladığınız sosun içine alın ve 20 dakika dinlendirin. Izgara tavasını ısıtın. Etlerin her iki tarafını üçer dakika pişirin. Fırın tepsisine dizip 220 derece fırında 8–10 dakika pişirin. Zeytinyağına baharatları ekleyin. Dörde bölünmüş soğan, sarımsak ve patatesleri ekleyip harmanlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye sebzeleri alıp sıcak fırında kızarana kadar pişirin. Etleri sebzeler ve soslarla birlikte servis yapın.* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.