İncir ve hardal soslu bonfile
Akşa misafiriniz mi var?
6 kişilik
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Malzemeler
750 gr dana bonfile
Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber
2 diş sarımsak
1 dal taze biberiye
3 kırmızı soğan
6 diş sarımsak
6 patates
İncir ve hardal sosu
Hazırlanışı:
Zeytinyağının içerisine ince doğranmış taze biberiye ve 2 diş sarımsağı ekleyin. Bonfileyi dörder santim kalınlığında kesin ve et tokmağıyla hafifçe inceltin. Etleri hazırladığınız sosun içine alın ve 20 dakika dinlendirin. Izgara tavasını ısıtın. Etlerin her iki tarafını üçer dakika pişirin. Fırın tepsisine dizip 220 derece fırında 8–10 dakika pişirin. Zeytinyağına baharatları ekleyin. Dörde bölünmüş soğan, sarımsak ve patatesleri ekleyip harmanlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye sebzeleri alıp sıcak fırında kızarana kadar pişirin. Etleri sebzeler ve soslarla birlikte servis yapın.
Sos tarifi için tıklayın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.