Ispanaklı simit tarifi

Malzemeler:

400 gr ıspanak

1 beyaz soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 yumurta

150 gr beyaz peynir

1 pastane simidi

Tuz, pul biber



Hazırlanışı:

Fırını 190 dereceye ayarlayın. Soğanı teflon tavada zeytinyağı ile pembeleştirin. Ispanakları doğrayın ve tuzu ekleyin. Yüksek ateşte karıştırarak 6-7 dakika kavurun. Simidi ortadan ikiye bölün. Yumurtaları çırpın ve yarısını ıspanağa karıştırın. Ispanakları simitlerin üzerine yayın. Kalan çırpılmış yumurtayı çatalla ezdiğiniz peynirle karıştırın ve simidin üzerine dökün. Pul biberi serpin ve fırında 15-20 dakika pişirip, sıcak olarak servis edin.