Ispanaklı ve mantarlı çipura

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ispanaklı ve mantarlı çipura tarifi...

2 kişilik -

Malzemeler

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

1 çipura

250 gr kültür mantarı

50 gr ıspanak

1 limon

10 kiraz domates

10 arpacık soğan

2 defne yaprağı

1 çay bardağı sıcak su

Dereotu



Hazırlanışı:

Tavayı ısıtıp zeytinyağını ekleyin. Temizlenmiş balığı tavaya yerleştirip her iki yanını kızartın. Aynı tavada kabukları soyulmuş arpacık soğanları ve sarımsakları soteleyin. Mantarları dörde bölüp ekleyin ve sotelemeye devam edin. Kiraz domatesleri, iri doğranmış ıspanakları, defne yapraklarını da ilave ederek tavayı ocaktan alın. Balığı bir fırın kabına yerleştirin. Sotelediğiniz sebzelerle balığın üzerini kaplayın. Bir bardak sıcak su ve limon dilimlerini ekleyin. Sıcak fırında 10 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.